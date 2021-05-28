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إلغاء الاحتفالات بكأس السوبر في نادي الأهلي

الرياضة

إلغاء الاحتفالات بكأس السوبر في نادي الأهلي
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ألغى مسؤولو نادي الأهلي المصري الاحتفالات بطل كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، بعد وفاة والدة سامي قمصان مساعد مدرب الأهلي، ووالدة النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق المصري.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي قائلا: "إلغاء الاحتفالات في فندق إقامة نادي الأهلي بقطر بسبب وفاة والدة سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي، ووفاة والدة اللاعب جونيور أجايي".

إلغاء الاحتفالات بكأس السوبر في نادي الأهلي
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وتوج نادي الأهلي المصري بلقب بطل كأس السوبر الإفريقي 2021، إثر فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للمرة السابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2014.

المصدر: مواقع مصرية 

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