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التشكيلة الأساسية للأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

الرياضة

التشكيلة الأساسية للأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي
RT
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تنطلق مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، مباراة كأس السوبر الإفريقي، بين فريقي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للمارد الأحمر" لمواجهة نهضة بركان، على أرضية ملعب "جاسم بن حمد" بالعاصمة الدوحة:

بينما اختار الإسباني بيدرو بن علي، المدير الفني لفريق نهضة بركان، التشكيلة الأساسية التالية للفريق المغربي لمواجهة "المارد الأحمر":

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التشكيلة المتوقعة للأهلي لمواجهة نهضة بركان
التشكيلة المتوقعة للأهلي لمواجهة نهضة بركان

المصدر: RT 

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