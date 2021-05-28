التشكيلة الأساسية للأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

تنطلق مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، مباراة كأس السوبر الإفريقي، بين فريقي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للمارد الأحمر" لمواجهة نهضة بركان، على أرضية ملعب "جاسم بن حمد" بالعاصمة الدوحة:

🦅 تشكيل الأهلي للمواجهة المرتقبة.



من سيكون نجم الفريق في مباراة اليوم؟ 🤔#TotalCAFSC l @AlAhlypic.twitter.com/9yLLniMWf8 — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 28, 2021

بينما اختار الإسباني بيدرو بن علي، المدير الفني لفريق نهضة بركان، التشكيلة الأساسية التالية للفريق المغربي لمواجهة "المارد الأحمر":

🟠 تشكيل نهضة بركان في مواجهة الأهلي بكأس السوبر الإفريقي. 👇



🇲🇦 من يكون نجم الفريق المغربي اليوم؟ 🧐#TotalCAFSC | @RSBfootballpic.twitter.com/moTJ4DsQB7 — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 28, 2021

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المصدر: RT