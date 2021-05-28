التشكيلة المتوقعة للأهلي لمواجهة نهضة بركان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة كأس السوبر الإفريقي، بين فريقي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويبحث الأهلي عن لقبه السابع في السوبر الإفريقي، والأول منذ عام 2014، عندما توج "المارد الأحمر" باللقب السادس في تاريخه، على حساب فريق الصفاقسي التونسي.

بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج لكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه.

ويخوض فريق الأهلي هذا النهائي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب مواطنه الزمالك.

بينما يشارك فريق نهضة بركان بصفته بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، الذي حصل عليه على حساب فريق بيراميدز المصري.

ومن المتوقع أن يستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيلة الأساسية التالية "للمارد الأحمر" لمواجهة نهضة بركان، على أرضية ملعب "جاسم بن حمد" بالعاصمة الدوحة، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش:

محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، عمرو السولية، أليو ديانغ، حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

ويعد الأهلي أكثر الفرق مشاركة في نهائيات السوبر، في 8 مناسبات توج خلالها 6 مرات، ويليه مازيمبي الكونغولي بثلاثة ألقاب حصل عليها في 5 نهائيات، ويليهما الزمالك المصري في المركز الثالث، برصيد أربعة ألقاب حصدها في أربع نهائيات.

وتمكن الأهلي في السنوات الـ15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجا بكأس السوبر الإفريقي برصيد 6 مرات في الأعوام (2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014)، فضلا عن تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 9 مرات محققا رقما قياسيا.

وبحسب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن الفائز بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي سيحصل على 200 ألف دولار، بينما الخاسر سيكتفي بـ150 ألف دولار.

المصدر: وكالات