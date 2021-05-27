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بعدسة جورجينا.. إطلالة مع رونالدو على أغلى شرفة

الرياضة

بعدسة جورجينا.. إطلالة مع رونالدو على أغلى شرفة
Reuters FABIO FERRARI/LAPRESSE
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شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، متابعيها على موقع "إنستغرام"، فيديو لصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء حصة تدريبية على شرفة أغلى شقة في العاصمة لشبونة.

ونشرت جورجينا مقطع فيديو عبر حسابها في خاصية "ستوري" على موقع "إنستغرام" اليوم الخميس، يظهر فيه رونالدو وهو يمارس تمارين الضغط على شرفة منزل فاخر.

بعدسة جورجينا.. إطلالة مع رونالدو على أغلى شرفة

وأشار موقع "cmjornal.pt" إلى أن جورجينا قامت بتصوير مقطع الفيديو من شرفة منزلها مع رونالدو في مدينة لشبونة الذي يحتوي على كل شيء، بلازما فاخرة، وحوض سباحة، وجاكوزي، وغرفة تشمس، والمناظر الطبيعية، ويعتبر من أغلى الشقق في البلاد، ويبلغ سعره نحو سبعة ملايين يورو.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو (36 عاما) يقضي عطلته بعد انتهاء موسمه مع فريقه يوفنتوس، قبل الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، خلال الصيف الجاري.

ومن المفترض أن تقام بطولة "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي، خلال الفترة ما بين بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين، في 11 دولة أوروبية.

وسيلعب منتخب البرتغال حامل لقب بطل أوروبا، في المجموعة السادسة "مجموعة الموت" إلى جانب وصيفه منتخب فرنسا بطل العالم، إضافة إلى منتخبي ألمانيا وهنغاريا.

المصدر: وكالات 

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