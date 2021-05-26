"يويفا" يغرم إبراهيموفيتش بسبب المراهنات

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء، غرامة مالية على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، قدرها 50 ألف يورو لخرقه القواعد لتحقيق مصلحة مالية في شركة مراهنات.

وقال "يويفا" في بيان له: "أصدر رئيس هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي كذلك توجيها للسيد إبراهيموفيتش يهدف إلى وقف ارتباط اللاعب بشركة المراهنة ذات الصلة".

كما حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نادي ميلان فريق النجم الدولي السويدي المخضرم، وغرمه بمبلغ 25 ألف يورو بسبب المخالفة ذاتها.

وذكرت صحيفة "أفتونبلادت" السويدية في أبريل الماضي، أن إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عاما، شريك في شركة "بتهارد" للمراهنات التي تتخذ من مالطا مقرا لها، والتي تعمل معه منذ 2018.

وتحظر لوائح النزاهة بالاتحاد الدولي "فيفا"، على اللاعبين أن تكون لهم مصالح في كيانات أو شركات "تروج أو تتوسط أو تنظم أو تجري المراهنات أو القمار أو اليانصيب أو ما شابه، أو المعاملات المماثلة المرتبطة بمباريات وبطولات كرة القدم".

المصدر: وكالات