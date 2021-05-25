رسميا.. برشلونة يعلن مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد

أعلن نادي برشلونة بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عن مواجهة غريمه الأزلي والتقليدي ريال مدريد، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المحلية، في مطلع العام القادم.

وتنص قوانين مسابقة كأس السوبر على أن يواجه بطل الدوري الإسباني وصيف بطل كأس ملك إسبانيا، في الدور نصف النهائي، بينما يلعب بطل كأس الملك مع وصيف بطل "الليغا".

وتوج أتلتيكو مدريد بلقب بطل الدوري، وبالتالي سيواجه فريق أتلتيك بيلباو وصيف بطل الكأس المحلية.

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بينما توج برشلونة بلقب بطل كأس الملك على حساب أتلتيك بيلباو بفوزه عليه برباعية نظيفة، وبالتالي سيكون على موعد مع ريال مدريد وصيف بطل الدوري.

وقال الموقع الرسمي لبرشلونة، إن الفريق الكتالوني سيواجه ريال مدريد في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني، والتي ستقام خلال شهر يناير 2022، أي أن الموسم المقبل سيشهد إقامة 3 مباريات "الكلاسيكو" على الأقل، بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وأشار الموقع الرسمي، إلى أنه لم يتم تحديد مكان وموعد المباراة، ولكن على الأغلب ستقام المسابقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، وذلك وفقا للاتفاق المبرم بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ووزارة الرياضة بالسعودية.

المصدر: وكالات