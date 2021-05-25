رسميا.. ليفربول يعلن فوز صلاح بجائزة الموسم (فيديو)

توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في صفوف فريق ليفربول خلال الموسم الكروي (2020-2021)، وذلك حسب تصويت الجماهير، تكريما لما قدمه "للريدز" وخاصة في الدوري الإنجليزي.

وقال الموقع الرسمي لفريق "ليفربول"، إن جماهير ليفربول اختارت محمد صلاح كأفضل لاعب في الموسم، بفضل تسجيله 31 هدفا خلال 51 مباراة في جميع المسابقات، متقدما على زميله البرازيلي فابينيو الذي احتل المركز الثاني، وتلاهما اللاعب ناثانيال فيليبس في المرتبة الثالثة.

جائزة تلو الأخرى تتزين بحروف اسم الملك محمد صلاح لاعبنا لهذا الموسم 🏆👑@StanChart | @MoSalahpic.twitter.com/G9wrPIK14h — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 25, 2021

وقال النجم المصري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي "للريدز": "بالطبع أنا سعيد بالفوز بهذه الجائزة، خاصة وأنها من تصويت الجماهير، لكن الفوز بمباريات الجولات الأخيرة والتأهل لدوري أبطال أوروبا، كان أهم شيء".

وأضاف: "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد هذا الموسم، لكن الأمر لا يتعلق بي بل يتعلق بالفريق. بالنسبة لنا كفريق، أعتقد أنه لو بإمكان المشجعين التواجد بالملعب، لكان وضعنا أحسن بكثير، لقد عانينا الكثير هذا الموسم بسبب افتقادنا للجماهير. لذلك أنا كنت سعيدا في المباراة الأخيرة من الموسم التي لعبناها مع جماهيرنا، كان من الرائع رؤيتهم مرة أخرى في الملعب".

رسالة ملكية من @MoSalah إلى كل من صوتوّا له 👑❤️ pic.twitter.com/ttWwoWMQdU — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 25, 2021

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وتابع: "أهم ما في الموسم كان هدف أليسون بيكر في الدقيقة 95 ضد وست بروميتش ألبيون، كان لا يصدق. كما قلت، الأمر يتعلق بالفريق ورد الفعل على الهدف.. لم أفكر في الأمر حتى، كنت أقفز. كانت تلك هي اللحظة التي شعرت فيها أننا سنلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

واختتم النجم المصري تصريحاته، بالقول: "أريد أن أقول شكرا جزيلا للجماهير على التصويت لي، أنا فخور جدا بذلك وسأراكم قريبا".

يذكر أن محمد صلاح (28 عاما) احتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري "البريمير ليغ" برصيد 22 هدفا، متأخرا بفارق هدف واحد عن الهداف الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

المصدر: وكالات