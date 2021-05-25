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حارس مرمى ليفربول يدعو كلوب للتخلص من صلاح

الرياضة

حارس مرمى ليفربول يدعو كلوب للتخلص من صلاح
AFP
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دعا حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي سابقا، ديفيد جيمس، الألماني يورغن كلوب المدير الفني "للريدز" إلى التخلص من النجم المصري محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال جيمس (50 عاما) في حوار صحفي مع صحيفة "ذا ميرو" البريطانية، إن مدرب فريق ليفربول كلوب معرض للخطر بسبب محمد صلاح، ولذلك يجب عليه التخلص من اللاعب وبيعه خلال الموسم الانتقالات المقبلة.

وأضاف جيمس، قائلا: "لا أعتقد أن مالكي نادي فريق ليفربول قادرون على إنفاق الملايين في سوق الانتقالات مع نهاية الموسم، ولكنهم سيضطرون إلى بيع عدد من اللاعبين، ومن وجه نظري فريق ليفربول سيكون أفضل بدون اللاعب صلاح".

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وواصل "فريق ليفربول عليه بيع محمد صلاح والاستفادة من قيمته المالية، كما أن اللاعب البرتغالي دييوغو جوتا يتناسب مع أسلوب لعب المدرب كلوب، إلى جانب البرازيلي فيرمينو الذي سيحظى بمزيد من الحرية داخل أرضية المعلب".

وتابع "سيكون بذلك لدى فريق ليفربول الديناميكية الجديدة في مقدمته الهجوم بدلا من الاعتماد على أهداف محمد صلاح".

وأوضح الحارس الإنجليزي السابق جيميس: "هذا لا يعني أن محمد صلاح ليس لاعبا جيدا، وأهدافه تتحدث عنه في الدوري الإنجليزي، لكن لدية أرقام مماثلة للمهاجم الأرجنتيني مثل سيرخيو أغويرو، حيث أن فريق مانشستر ستي يستطيع أن يعمل بدون مهاجمه الذي سيرحل مع نهاية الموسم الجاري".

المصدر: وكالات 

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