حارس مرمى ليفربول يدعو كلوب للتخلص من صلاح

دعا حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي سابقا، ديفيد جيمس، الألماني يورغن كلوب المدير الفني "للريدز" إلى التخلص من النجم المصري محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال جيمس (50 عاما) في حوار صحفي مع صحيفة "ذا ميرو" البريطانية، إن مدرب فريق ليفربول كلوب معرض للخطر بسبب محمد صلاح، ولذلك يجب عليه التخلص من اللاعب وبيعه خلال الموسم الانتقالات المقبلة.

David James urges Liverpool to SELL Mohamed Salah in order to raise funds https://t.co/JFbm2mE4RB — MailOnline Sport (@MailSport) May 25, 2021

وأضاف جيمس، قائلا: "لا أعتقد أن مالكي نادي فريق ليفربول قادرون على إنفاق الملايين في سوق الانتقالات مع نهاية الموسم، ولكنهم سيضطرون إلى بيع عدد من اللاعبين، ومن وجه نظري فريق ليفربول سيكون أفضل بدون اللاعب صلاح".

ديفيد جيمس حارس ليفربول السابق يطالب بضرورة التخلص من محمد صلاح

" ليفربول يلعب بشكل أفضل بدونه " pic.twitter.com/p7xCj4mUOM — KoooraWorld (@KoooraWorld) May 24, 2021

ديفيد جيمس حارس ليفربول السابق : يجب على ليفربول بيع محمد صلاح والاستفادة من قيمته، وجوتا يتناسب مع أسلوب لعب كلوب، كما أن فيرمينو سيحظى بالمزيد من الحرية، وليفربول ستكون ليه ديناميكية جديدة في مقدمته الهجومية#استاد_الدوحةpic.twitter.com/apYSG9JLAl — استاد الدوحة (@staddoha) May 24, 2021

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وواصل "فريق ليفربول عليه بيع محمد صلاح والاستفادة من قيمته المالية، كما أن اللاعب البرتغالي دييوغو جوتا يتناسب مع أسلوب لعب المدرب كلوب، إلى جانب البرازيلي فيرمينو الذي سيحظى بمزيد من الحرية داخل أرضية المعلب".

وتابع "سيكون بذلك لدى فريق ليفربول الديناميكية الجديدة في مقدمته الهجوم بدلا من الاعتماد على أهداف محمد صلاح".

وأوضح الحارس الإنجليزي السابق جيميس: "هذا لا يعني أن محمد صلاح ليس لاعبا جيدا، وأهدافه تتحدث عنه في الدوري الإنجليزي، لكن لدية أرقام مماثلة للمهاجم الأرجنتيني مثل سيرخيو أغويرو، حيث أن فريق مانشستر ستي يستطيع أن يعمل بدون مهاجمه الذي سيرحل مع نهاية الموسم الجاري".

المصدر: وكالات