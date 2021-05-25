ساوثغيت يعلن قائمة إنجلترا لكأس أوروبا

أعلن مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، قائمة أولية ضمت 33 لاعبا استعدادا لخوض نهائيات كأس أوروبا 2020 المقررة الشهر المقبل والمؤجلة من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وجاءت التشكيلة الأولية كالتالي:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، دين هندرسون (مانشستر يونايتد)، سام جونستون (وست بروميتش) وآرون رامسدايل (شيفيلد يونايتد)

للدفاع: لوك شو وهاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، بن تشيلويل وريس جيمس (تشيلسي)، جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، كونور كوادي (وولفرهامبتون)، كايرون تريبيير (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، بن غودفري (إيفرتون) وبن وايت (برايتون).

للوسط: ديكلاين رايس وجيسي لينغارد (وست هام)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كالفين فيليبس (ليدز)، مايسون مونت (تشيلسي)، جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني) وجيمس وارد-بروس (ساوثمبتون).

للهجوم: فيل فودين ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، جاك غريليش (أستون فيلا)، هاري كين (توتنهام)، ماركوس راشفورد ومايسون غرينوود (مانشستر يونايتد)، جايدون سانشو (دورتموند)، دومينيك كالفيرت-لوين (إيفرتون)، بوكايو ساكا (أرسنال) وأولي واتكنز (أستون فيلا).

وأمام ساوثغيت أسبوع كي يختار قائمته النهائية من 26 لاعبا، قبل انطلاق النهائيات في 11 يونيو المقبل.

ويأمل ساوثغيت، الذي قاد منتخب "الأسود الثلاثة" لاحتلال المركز الرابع في مونديال روسيا 2018، تفادي الإصابات حيث سيخوض 12 لاعبا مما وردت أسماؤهم في القائمة الأولية، نهائيي مسابقتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" خلال الأسبوع الحالي.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه فياريال في نهائي "يوروبا ليغ" غدا الأربعاء، قبل أن يقام نهائي المسابقة القارية الأم بصبغة إنجليزية خالصة، حيث يواجه مانشستر سيتي مواطنه تشيلسي في بورتو البرتغالية السبت المقبل.

وتواجه إنجلترا نظيرتها النمسا في الثاني من يونيو المقبل، ورومانيا في السادس منه في دورة ودية ستقام على ملعب "ريفرسايد ستاديوم" الخاص بميدلزبره.

ويخوض المنتخب الإنجليزي مبارياته في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا 2020 على ملعبه الشهير "ويمبلي" ضد كرواتيا في 13 يونيو، وإسكتلندا في 18 منه، وجمهورية تشيكيا في 22، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا في 11 مدينة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وفي حال تصدر إنجلترا لمجموعتها، ستلعب في ثمن النهائي أيضا على "ويمبلي" الذي يستضيف كذلك مباراتي نصف النهائي والنهائي.

المصدر: وكالات