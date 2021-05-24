جماهير يوفنتوس تكرم رونالدو بجائزة خاصة

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، نتيجة الاستفتاء الذي أطلقه النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أفضل لاعب في صفوفه خلال الموسم.

وذكر الحساب الرسمي ليوفنتوس، على موقع "تويتر"، أن رونالدو فاز بجائزة لاعب الموسم في صفوف "البيانكونيري"، بتصويت الجماهير.

وأضاف أن الكولومبي خوان كوادرادو، حصل على جائزة أفضل لاعب خلال شهر مايو الجاري، بفضل مستواه المميز وتحديدا أمام إنتر ميلان.

👏تم اختيار @Cuadrado ليكون أفضل لاعب في شهر مايو فيما حسم @Cristiano جائزة أفضل لاعب في الموسم🏆🏆



برعاية: @officialpespic.twitter.com/jg5j3DMOx2 — JuventusFC (@Juventusfcar) May 24, 2021

وتوج كريستيانو رونالدو (36 عاما) بجائزة هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 29 هدفا، وذلك لأول مرة منذ انضمامه ليوفنتوس في صيف 2018 قادما من ريال مدريد، وأسرع لاعب يصل إلى هدفه رقم 100 خلال ثلاثة مواسم مع "البيانكونيري".

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وأصبح الدون البرتغالي، أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة أفضل هداف في ثلاثة دوريات من الدوريات الخمسة الكبرى، بعد أن حصل على لقب الهداف في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

وشارك رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم في 44 مباراة، أحرز خلالها 36 هدفا وصنع 4 أهداف أخرى، وقاده للفوز بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، ولكنه ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 واكتفى باحتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

المصدر: وكالات