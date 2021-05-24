صديقة رونالدو تظهر في عالم الشهرة والسرعة (صور + فيديو)

حضرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 برفقة أولادهما.

واستغلت جورجينا فترة قضاء عطلة الأسبوع مع أولادها في إمارة موناكو، وحضرت سباق سيارات السرعة في الإماراة، ربما الجولة الأشهر ضمن سباقات بطولة العالم للفورمولا وان.

ونشرت عارضة الأزياء الإسبانية صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أثناء زيارة لها مع كريستيانو جونيور الابن البكر للدون، حظيرة الصيانة لفريق "فيراري" الإيطالي، وعلقت عليها بعبارة: "حظا سعيدا".

كما نشرت صديقة رونالدو صورة أخرى لها وهي على متن يخت مع أولادهما، وعلقت عليها: "فريق الأحلام"، بينما كان رونالدو يجلس على دكة البدلاء خلال مباراة فريقه أمام مضيفه بولونيا (4-1)، ضمن الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإيطالي كرة القدم.

يذكر أن رونالدو ارتبط بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطوبتهما في عام 2018، ولدى رونالدو أيضا ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر 10 أعوام، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.

أما فيما يتعلق بسباق الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا 1، فقد توج الهولندي ماكس فرستابن سائق "ريد بول" بلقب بطل جائزة موناكو الكبرى، للمرة الأولى في مسيرته حتى الآن.

وتصدر فرستابن البالغ من العمر 23 عاما، الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، برصيد 105 نقاط، متجاوزا بفارق أربع نقاط، البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، الذي اكتفى بالمركز السابع في هذا السباق.

في حين تلقى فريق "​فيراري"​ ضربة قاضية قبل الانطلاق بحوالي نصف ساعة بعد مشاكل في علبة التروس لسيارة سائقه شارل لوكلير من موناكو، الذي كان من المفترض أن ينطلق من المركز الأول، لكنه اضطر للانسحاب لعدم القدرة على إصلاحها بوقت قصير.

ولكن سائق "فيراري" الآخر الإسباني كارلوس ساينز خفف من الصدمة باحتلاله المركز الثاني، ليصعد للمرة الأولى على منصة التتويج منذ انضمامه لفريق "فيراري" في العام الحالي.

بينما جاء البريطاني لاندو نوريس سائق فريق "مكلارين" في المركز الثالث.

المصدر: "insatgram/georginagio"