تصرف رائع من صلاح تجاه هاري كين (صورة)

بادر نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح لتهنئة مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين، بعد تتويجه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونال كين الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد منافسة شرسة مع صلاح، حسمها الدولي الإنجليزي في الجولة الأخيرة، بتسجيله هدفه الـ23 في شباك ليستر سيتي، في حين صام النجم المصري عن التسجيل في مباراة كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليتجمد رصيده عند 22 هدفا.

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وبعد نيله جائزة هداف الدوري الإنجليزي، كتب كين عبر حسابه على "تويتر": "سعيد للفوز بمثل هذه الجوائز، لم تكن لتتحقق دون الفريق والموظفين".

Very well deserved! Congratulations! — Mohamed Salah (@MoSalah) May 23, 2021

وتفاعل صلاح بكل روح رياضية مع تدوينة منافسه وعلق عليها قائلا: "تستحقها عن جدارة، تهنئتي لك".

المصدر: RT