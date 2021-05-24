صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول

وجه المصري محمد صلاح، رسالة إلى جماهير فريقه ليفربول، بعد احتلال "الريدز" المركز الثالث في الدوري الإنجليزي وضمانه المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتغلب ليفربول على كريستال بالاس بهدفين دون رد، في مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد، لحساب المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي، ليرفع "الريدز" رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي للمركز الثالث.

ونشر صلاح صورة له خلال احتفاله مع زملائه بهدف السنغالي ساديو ماني في شباك كريستال بالاس، وكتب "لقد مررنا بالكثير من الصعوبات هذا الموسم، وكانت الملاعب الفارغة إلى جانب العقبات الكبيرة التي واجهنا، ستحطم أي فريق آخر، لكن ليس نحن".

وأكمل: "لقد أنهينا الموسم في المركز الثالث، ولم نتوقف أبدا عن الإيمان بأنفسنا".

المصدر: RT