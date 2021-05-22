ميسي يكشف موقفا يندم عليه أمام رونالدو

اعترف النجم الأرجنتني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بأنه كان يرغب في الحصول على المزيد من القمصان خاصة من اللاعبين الذين واجههم عندما كان صغيرا.

وفي حوار مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الصحيفة الأشهر في البلاد على الصعيد الرياضي، كشف ميسي عدة أسرار من حياته الشخصية والرياضية.

ولعب ميسي ضد الظاهرة البرازيلي رونالدو في مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وكان النجم الأرجنتيني ما زال في بداية مشواره الاحترافي، على عكس الظاهرة الذي كان يقضي أوقاته الأخيرة في النادي الملكي.

وأبدى ميسي ندمه على موقف بعينه: "نادم على عدم تبادل القمصان مع بعض المشاهير في بداية مشواري، لاعبون مثل رونالدو أو روبرتو كارلوس، لو تكرر الأمر كنت سأطلب قمصانهم".

¡Tapa HISTÓRICA! ¡Las Bodas de Plata con MESSI! 🔟🇦🇷



🗞️ Este sábado sale a las calles una edición de antología para celebrar #Ole25Años.



⭐️ Un mano a mano con el más grande y muchas perlitas. Ni se te ocurra perdértela, eh 😉 pic.twitter.com/Gd8ODG3yax — Diario Olé (@DiarioOle) May 22, 2021

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كما استعاد ليونيل ميسي ذكريات الانتقال إلى النادي الكتالوني عندما كان طفلا، وانضمامه إلى مدرسة لاماسيا، وأردف قائلا:"الحقيقة هي أن اتخاذ القرار كان صعبا، لكنه كان سريعا في الوقت ذاته".

وتابع: "لم أتردد أو أفكر كثيرا، في البداية لم ألعب بسبب مركزي ثم الإصابة لمدة عام تقريبا، كنت أتدرب فقط ولكن بعدها الأمور حدثت سريعا".

وأوضح قائد برشلونة صعوبات أن يكون نجما مشهورا: "مغادرة البيت وأن لا يلاحظك الناس أمر صعب للغاية، في بعض الأحيان تريد العيش دون ضغوط، تلك الأمور تصيبك بالجنون أحيانا".

يذكر أن ميسي سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام إيبار في ختام الدوري الإسباني بداعي الراحة، والتي ستقام مساء اليوم السبت.

المصدر: marca