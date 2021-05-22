"كاف" يحدد موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهتي الذهاب والإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021.

وحدد "الكاف" يوم 18 من شهر يونيو المقبل موعدا لمباراتي الذهاب لنصف النهائي على أن يكون الإياب يوم 25 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي اليوم السبت في بريتوريا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري الأبطال، حيث تفوق بطل مصر ذهابا 2-0 في القاهرة.

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والفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز سيواجه الفائز من مواجهة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

بينما يلعب الرابح من مواجهة كايزرتشيفز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني أمام نظيره الفائز من مباراة الوداد المغربي ومولودية الجزائر.

المصدر: "وكالات"