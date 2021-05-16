رسميا.. دولة عربية تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس السبت، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي في رواندا، أن المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ستقام في المغرب.

وقال "الكاف" في بيانه، إن المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2020-2021، ستقام في المغرب يوم 17 يوليو المقبل، فيما تستضيف بنين، نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشر من يوليو المقبل.

وشهد الموسم الماضي، أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، بعد أن كان يقام بنظام المباراتين (ذهاب وإياب)، حيث تمكن الأهلي المصري من حسم لقب المسابقة القارية الأولى لصالحه في القاهرة على حساب غريمه المحلي الزمالك، فيما توج فريق نهضة بركان المغربي بلقب المسابقة الرديفة (الكونفدرالية) على حساب بيراميدز المصري، في مباراة جمعت الفريقين في المغرب.

المصدر: cafonline.com