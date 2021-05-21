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نافاس أفضل حارس في الدوري الفرنسي

الرياضة

نافاس أفضل حارس في الدوري الفرنسي
AFP FRANCK FIFE
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تم اختيار الكوستاريكي كيلور نافاس حامي عرين باريس سان جرمان أفضل حارس في الدوري الفرنسي لكرة القدم في موسم 2020-2021 بناء على تصويت من قبل اللاعبين.

وبحسب ما أعلن ناقل البطولة قناة "كانال بلوس" الجمعة، فإن نافاس خلف حارس ليل مايك مينيان الأفضل في عام 2019، علما أن نسخة عام 2020 ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وضمت لائحة المرشحين للجائزة في هذا الموسم، إلى جانب نافاس ومينيان، كلا من البرتغالي أنتوني لوبيش (ليون)، بنجامان لوكونت (موناكو) وستيف مانداندا (مرسيليا).

واعتبر مينيان الأبرز بين المرشحين للاحتفاظ بالجائزة بفضل ما يقدمه بين الخشبات الثلاث مع فريقه ليل وخط دفاعه الأفضل في الـ "ليغ1" قبل مرحلة من النهاية حيث تلقت شباكه 22 هدفا فقط في 37 مباراة.

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إلا أن تصويت اللاعبين صب في مصلحة نافاس البالغ 34 عاما الذي بات أول حارس مرمى بقميص النادي الباريسي يفوز بالجائزة منذ الحارس الإيطالي سالفاتوري سيريغو في عام 2014.

وتألق نافاس في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الالماني، علما أن الدولي الكوستاريكي عمد إلى تجديد عقده في نهاية إبريل الماضي مع نادي العاصمة حتى 2024.

وبسبب فيروس كورونا، لم تنظم نقابة اللاعبين الحفل السنوي لتتويج الأفضل من لاعبين ومدربين في الدوري، على أن يتم الاعلان عن اسم الفائزين الاحد بالتزامن مع المرحلة الأخيرة للـ "ليغ1".

المصدر: "أ ف ب"

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