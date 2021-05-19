ريفر بليت الأرجنتيني يلعب من دون حارس في "كوبا ليبرتادوريس" (تقرير)

سيضطر فريق ريفر بليت الأرجنتيني العريق إلى الاستعانة بلاعب ميدان لشغل مركز حراسة المرمى لخوض مباراته في مسابقة كوبا ليبرتادوريس وفق ما أفادت الصحافة المحلية.

وأصيب 20 لاعبا بفيروس كورونا في صفوف ريفر بليت الذي من المقرر أن يواجه ضيفه إندبندينتي سانتا الكولومبي في العاصمة بوينوس أيرس مساء اليوم الأربعاء ضمن البطولة الأمريكية الجنوبية الموازية لدوري أبطال أوروبا في "القارة العجوز".

وحسب العديد من التقارير المحلية، رفض الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) طلب ريفر بليت حامل لقب المسابقة القارية أربع مرات استدعاء حارسين من فريق الشباب، بعد تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق الأول، وإصابة حراسه الأربعة جميعا بالفيروس سريع الانتشار (فرانكو أرماني، خيرمان لوكس، إنريكي بولونيا وفرانكو بيترولي).

وحسب التقارير رفض (كونميبول) طلب ريفر بليت لأنه قدم لائحة بـ32 اسما بدلا من 50 مسموح بهم في المسابقة.

With a Covid-19 depleted squad, River Plate consider using outfield player in goal for #CopaLibertadores game v Santa Fe.

Midfielder Enzo Perez is being tipped to man the sticks!#RiverPlatehttps://t.co/eTqQYZZvUN — AS English (@English_AS) May 19, 2021

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ويملك المدرب مارسيلو غاياردو عشرة لاعبين متاحين للمباراة التي قد تكون مصيرية في مسعاهم لبلوغ الأدوار الإقصائية.

ومن المتوقع أن يلعب أحد المدافعين جوناتان مايدانا، ميلتون كاسكو أو توماس ليساندا في مركز حراسة المرمى.

وشغل دياس هذا المركز في مباراة الكأس المحلية التي خسرها الفريق أمام الغريم الأزلي بوكا جونيورز الأحد عندما لعب ريفر بغياب 15 لاعبا.

ويحتل ريفر المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف فلوميننسي البرازيلي، فيما يتذيل سانتا في الترتيب خلف مواطنه أتلتيكو جونيور، قبل أربع مباريات من نهاية الدور الأول، إلا أن الفرق الأربعة تملك فرصة لبلوغ الأدوار الإقصائية.

المصدر: "أ ف ب"