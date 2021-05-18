الأرجنتين تعرض استضافة كوبا أمريكا بمفردها بدلا من التنظيم المشترك مع كولومبيا

عرضت الأرجنتين اليوم الثلاثاء استضافة كأس كوبا أمريكا 2021 لكرة القدم بمفردها بدلا من التنظيم المشترك مع كولومبيا بسبب اضطرابات في الأخيرة منذ أبريل الماضي.

وتقام البطولة في بلدين لأول مرة في تاريخها الممتد 105 أعوام.

وأدت الاحتجاجات التي تشهدها كولومبيا إلى وفاة 15 شخصا على الأقل.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في بوينس أيرس في 13 يونيو. وستستضيف كولومبيا 15 مباراة من بينها النهائي في بارانكيا في 10 يوليو بينما ستستضيف الأرجنتين 13 مباراة.

Argentina offered to host the whole of the 2021 #CopaAmerica, replacing their current co-hosts Colombia, where a wave of civil unrest has rocked the country since late April.https://t.co/KFkCeAW2x5 — HT Sports (@HTSportsNews) May 18, 2021

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إن بلاده جاهزة لاستضافة البطولة بأكملها إذا لم يستقر الوضع في كولومبيا.

وأضاف لمحطة راديو 10: "إذا كانت هناك مشكلة فإننا جاهزون لاستضافة كأس كوبا أمريكا وحدنا لكن البروتوكولات يجب أن تكون صارمة للغاية".

وأضاف: "لو منحنا الكونميبول هذه المسؤولية فإننا جاهزون لدراسة الأمر".

المصدر: رويترز