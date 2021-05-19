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عرض خليجي كبير لنجم ميلان

الرياضة

عرض خليجي كبير لنجم ميلان
Reuters Daniele Mascolo
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كشفت صحيفة "سكاي سبورت" الإيطالية في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن عرض ضخم مفاجئ للتركي هاكان كالهانوغلو نجم ميلان الإيطالي البالغ 27 عاما.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن النجم التركي تلقى عرضا من الدحيل القطري لمدة 3 أعوام بدءا من الموسم المقبل وحتى صيف 2024، مقابل 32 مليون يورو موزعة على 8 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة لـ8 ملايين إضافية عند التوقيع. 

وينتهي عقد هاكان مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن. 

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ولعب كالهانوغلو 32 مباراة مع "الروسونيري" في الدوري هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وكانت العديد من التقارير قد ذكرت أن كالهانوغلو تلقى عرضا من يوفنتوس للانضمام إلى صفوف "السيدة العجوز" بدءا من الموسم المقبل مقابل 5 ملايين يورو في الموسم، فيما توقف عرض ميلان عند 4 ملايين يورو فقط في الموسم.

المصدر: sport.sky.it

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