بالفيديو.. ميلان يهدر فرصة ضمان التأهل لدوري الأبطال

أهدر ميلان فرصة لضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتألق الحارس، جيانلويجي دوناروما، خلال التعادل دون أهداف مع كالياري، في الدوري الإيطالي، يوم الأحد.

ولعب ميلان دون هدافه المصاب، زلاتان إبراهيموفيتش، لكنه دخل المباراة بروح معنوية عالية عقب الانتصار على تورينو ويوفنتوس الأسبوع الماضي.

وتلقى ميلان دفعة جديدة عندما تعادل بنيفنتو مع كروتوني، ما يعني أن كالياري سيضمن البقاء، وقد لا يلعب بنفس الشراسة.

لكن ميلان قدم عرضا متواضعا وصنع القليل من الفرص، وكان الفوز على صاحب المركز 16 سيضمن لميلان إنهاء الموسم في المربع الذهبي واللعب في دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

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إلا أن فريق المدرب ستيفانو بيولي خرج بتعادل محبط، ليصبح رصيده 76 نقطة في المركز الثالث، قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويتساوى ميلان في رصيد النقاط مع نابولي، رابع الترتيب، لكنه يتفوق في المواجهة المباشرة، ويتقدم الفريقان بنقطة على يوفنتوس، صاحب المركز الخامس.

واحتفل كالياري، الذي يملك 37 نقطة، بالبقاء في دوري الأضواء قبل انطلاق المباراة، بعدما تعادل بنيفنتو صاحب المركز 18 مع كروتوني في وقت سابق الأحد.

وسيلعب ميلان في ضيافة أتلانتا، صاحب المركز الثاني، في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، ويستضيف نابولي منافسه فيرونا، عاشر الترتيب، بينما يلعب يوفنتوس خارج أرضه مع بولونيا، صاحب المركز 11.

المصدر: "رويترز"