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يورغن كلوب يكشف حجم إصابة نجم ليفربول

الرياضة

يورغن كلوب يكشف حجم إصابة نجم ليفربول
AFP
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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء إن إصابة المهاجم ديوغو غوتا ليست سيئة كما كان يعتقد في البداية وهناك احتمال ضئيل لمشاركته في آخر مباراة للفريق هذا الموسم.

وأصيب غوتا خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول بنتيجة 4-2 على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي وقال كلوب في وقت سابق إن اللاعب البرتغالي الذي سجل 13 هدفا في كل المسابقات لن يلعب ثانية هذا الموسم.

ولكن هذا التشخيص تغير بعد أن خضع غوتا لفحص جديد بالأشعة على قدمه ولا يوجد ما يهدد الآن مشاركته في بطولة أمم أوروبا.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مباراة ليفربول قبل الأخيرة هذا الموسم أمام مضيفه بيرنلي غدا الأربعاء: "بالنسبة لديوغو‭ ‬خفت حدة التورم في القدم ويبدو في حالة أفضل مما كان عليه الفحص الأول بالأشعة لذا هناك فرصة ضئيلة لمشاركته مطلع الأسبوع المقبل".

وتابع: "إنها أنباء طيبة أيضا للبرتغال ولديوغو قبل بطولة أوروبا".

وأصبح لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين لائقا تماما بعد تعافيه من المرض بينما من المقرر أن يعود جيمس ميلنر إلى التدريبات حيث لم يلعب منذ 24 أبريل نيسان.

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ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 63 نقطة وتعززت فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن سجل الحارس أليسون بيكر هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس ليمنحه فوزا قاتلا 2-1 على وست بروميتش ألبيون يوم الأحد.

وقال كلوب "لم أشاهد هدفا مثله من قبل. سيكون (إنهاء الموسم في المربع الذهبي) إنجازا هائلا. موقف الفريق أصبح أفضل كثيرا مما كان عليه الوضع قبل عدة أسابيع.. لكني لا أرغب في الحديث عن التأهل لدوري الأبطال. سنتحدث عن الأمر في حينه".

وسينهي ليفربول الموسم على ملعبه أمام كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.

المصدر: رويترز

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