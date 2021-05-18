قميص يوفنتوس الجديد يكشف إشارة لمستقبل رونالدو مع الفريق (فيديو)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن قميصه الأساسي للموسم المقبل 2021-2022 .

ونشر النادي الإيطالي عبر حسابه على "تويتر" الإعلان عن القميص الجديد الذي يتميز بألوان نادي "السيدة العجوز" الشهيرة الأبيض والأسود.

وتصدر كريستيانو رونالد، هداف يوفنتوس، لاعبي الفريق للإعلان عن القميص الجديد، إلى جانب كل من باولو ديبالا ووستون ماكيني، وهو ما قد يفصح عن احتمالية بقائه في الموسم المقبل، رغم أنباء رحيله التي انتشرت خلال الأسابيع الأخيرة.

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وتتردد أنباء أن الموسم الجاري سيكون الأخير لرونالدو بقميص "البيانكونيري"، إذا فشل يوفنتوس في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، مع بقاء فرصة أخيرة في الجولة الثامنة والثلاثين في ختام البطولة.

وارتبط اسم النجم البرتغالي بالانتقال لأكثر من ناد، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، وإضافة إلى احتمال العودة لصفوف أحد الأندية الثلاثة التي دافع عن ألوانها من قبل وهي: ريال مدريد، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وسبورتينغ لشبونة، خاصة بعد تتويجه بلقب بطل الدوري البرتغالي للموسم الحالي، ومشاركته في دوري الأبطال.

المصدر: twitter/juventusfcen