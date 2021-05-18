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شرط يقضي بإشراك لاعب يزن 126 كغ كأساسي

الرياضة

شرط يقضي بإشراك لاعب يزن 126 كغ كأساسي
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استحوذ رجل أعمال صيني على نادي من الدرجة الثانية "زيبو كوجو"، ووضع شرطا يلزم المدرب بضم ابنه البالغ وزنه 126 كيلوغراما إلى التشكيلة الرئيسية للفريق.

ووفقا لشروط العقد، على المدرب إشراك ابن مالك النادي الذي يزن 126 كيلوغراما كلاعب أساسي، خلال الـ90 دقيقة كاملة في الملعب وأن يستوفي جميع المعايير، بما في ذلك تنفيذ ركلات الجزاء والركنية، وذلك وفقا لموقع NewsLine. 

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وتداول رواد موقع "تويتر" لصورة لاعب كرة قدم ممتلئ الجسم وهو يستعد لركلة ركنية، لتنهال التعليقات الساخرة على اللاعب والفريق.

وسجل فريق "زيبو كوجو" نقطة واحدة وفي رصيده هدفين فقط في خمس مباريات.

المصدر: newsline

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