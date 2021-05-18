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بالفيديو.. لاعب يقطع الملعب جاثيا على ركبتيه

الرياضة

بالفيديو.. لاعب يقطع الملعب جاثيا على ركبتيه
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حسم المهاجم ريكاردينيو الفوز لمصلحة فريقه غريميو ضد إنترناسيونال 2-1 في مواجهة الذهاب من نهائي الدوري البرازيلي لكرة القدم قبل أن يحي ذكرى أحبائه الراحلين على طريقته الخاصة.

وبكى اللاعب عقب تسجيله هدف الحسم عند الدقيقة الـ88، وأهدى الهدف لوالده وجده المتوفيين.

وبعد نهاية المباراة، قام اللاعب البالغ 20 عاما، بإيماءة جميلة إحياء لذكرى والده ريكاردو وجده خوسيه ألفريدو، اللذين توفيا بسبب فيروس كورونا.
وعندما انطفأت الأضواء بالكامل تقريبا في ملعب "Jose Pineiro Board" في بورتو أليغري، عبر ريكاردينيو الملعب جاثيا على ركبتيه.

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وفاز غريميو على إنترناسيونال 2-1 خارج أرضه، على أن يلتقيا مجددا في مواجهة الإياب الأحد المقبل لتحديد هوية بطل الدوري البرازيلي لهذا الموسم.
يذكر أن ريكاردينيو خاض 12 مباراة بقميص غريميو هذا الموسم وسجل خمسة أهداف.

المصدر: eurosport.ru

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