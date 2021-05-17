مقابلة مع لاعب كرة قدم في التلفزيون الفرنسي في وقت ومكان غريبين

تحدث نجم برينتفورد، بريان مبيومو، عن حلم التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من مكان غير معتاد لإجراء مقابلة تلفزيونية.

وظهر مبيومو في مقابلة أجراها لصالح قناة RMC Sport الفرنسية، أثناء حصوله على قصة شعر في إحدى صالونات الحلاقة.

ويسير لاعب وسط برينتفورد، مبيومو، في جدول زمني ضيق، بينما يستعد لتحقيق حلم ناديه في التأهل إلى البريميرليغ.

وتم افتتاح صالونات مصففي الشعر رسميا مرة أخرى في إنجلترا في 12 أبريل، بعد تخفيف قيود الإغلاق لمكافحة جائحة فيروس كورونا، لذا لم يكن لدى مبيومو الوقت الكثير للحصول على حلاقة لرأسه وإجراء مقابلة تلفزيونية في وقت ومكان آخر.

وتستعد كتيبة المدرب توماس فرانك لمواجهة بورنموث الليلة، الاثنين، في الدور نصف النهائي من البطولة الإنجليزية، مع العلم أن فريقه على بعد ثلاث مباريات فقط من حلمه في التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل برينتفورد المركز الثالث في ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط عن التأهل المباشر إلى البريميرليغ.

يذكر أن مبيومو البالغ 21 عاما ظهر في 44 مباراة في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى مع برينتفورد هذا الموسم.

المصدر: dailystar