شاهد.. فيوري يتعهد بتحطيم جوشوا في نزال الوزن الثقيل بالسعودية

تعهد الملاكم البريطاني، تايسون فيوري، بطل الوزن الثقيل، بتحطيم مواطنه، أنتوني جوشوا، في فيديو نشره على تويتر، الأحد، أكد فيه إقامة نزال توحيد ألقاب العالم في السعودية يوم 14 أغسطس.

وكان من المقرر أن يلتقي فيوري وجوشوا منذ عدة أشهر، ودارت محادثات بين المعسكرين والمروجين والأماكن المحتمل أن تستضيف النزال على نحو خاص، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فيوري البالغ 32 عاما في الفيديو: "أحمل بعض الأنباء الرائعة لكم جميعا يا رفاق، لقد تلقيت للتو محادثة من الأمير خالد من السعودية، وأخبرني بأن هذا النزال سيقام بنسبة 100% في 14 أغسطس 2021. كل أنظار العالم ستكون على المملكة العربية السعودية".

وتابع:"لا أستطيع الانتظار، أكرر، لا أستطيع الانتظار لتحطيم أنتوني جوشوا في أكبر مسرح في كل العصور. سيكون هذا أكبر حدث رياضي على الإطلاق في كوكب الأرض. لا تفوتوا ذلك، فكل الأنظار علينا".

ويحمل جوشوا، صاحب ذهبية أولمبياد لندن 2012 في وزن فوق الثقيل، ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية، بينما يحمل فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي.

المصدر: "رويترز"