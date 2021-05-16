رسميا.. تشكيلة برشلونة أمام ضيفه سيلتا فيغو

يحتضن ملعب "كامب نو"، اليوم الأحد، في الساعة (17:30) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين برشلونة وضيفه سيلتا فيغو، في الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ الهولندي رونالد كومان (58 عاما) المدير الفني لفريق برشلونة، المباراة ضد ضيفه القادم من مدينة فيغو، بالتشكيلة الأساسية التالية:

إقرأ المزيد

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 76 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن صاحب مركز الوصافة ريال مدريد، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، وذلك قبل مباراتيه أمام كل من سيلتا فيغو اليوم، وإيبار، في الجولة الأخيرة.

في المقابل، يشغل سيلتا فيغو المركز الثامن على سلم ترتيب "الليغا" برصيد 50 نقطة.

المصدر: RT