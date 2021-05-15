شاهد.. الأهلي يهز شباك ضيفه الجنوب إفريقي بهدف عالمي

تقدم نادي الأهلي المصري على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (1-0) مساء اليوم السبت، وذلك في لقاء الذهاب ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأهلاوي طاهر محمد طاهر هدف التقدم "للمارد الأحمر" عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، على ملعب "السلام" في العاصمة المصرية القاهرة، بعد مجهود فردي وتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة من خارج منطقة الجزاء.

الاهلي 1 × 0 صن داونز | هدف الرايق طاهر محمد طاهر. pic.twitter.com/8i9ST50tGq — تليجرام اهداف مباريات اليوم (@uv718N5lNc8NVlH) May 15, 2021

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المصدر: RT