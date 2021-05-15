رسميا.. تشكيلة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي

يستضيف نادي الأهلي المصري فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، على ملعب "السلام" في العاصمة المصرية القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء حسب توقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

ووضع المدرب الجنوب إفريقي لنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، التشكيلة الأساسية التالية "للمارد الأحمر" في مواجهة ضيفه الجنوب إفريقي:

المصدر: "facebook/ElAhly"