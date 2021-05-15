هل ألغى الحكم هدفا صحيحا للوداد في شباك مولودية الجزائر؟ (فيديو)

شهدت مباراة الوداد المغربي ومضيفه مولودية الجزائر، أمس الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

ورفض حكم الساحة، الإثيوبي باملاك تيسيما، بتوصية من مساعده بن عبد الله، احتساب هدف للوداد بداعي التسلل، سجله وليد الكرتي.

هدف الوداد الملغي امام المولودية بدون اي سبب 👇👇👇 https://t.co/iowLlO6rB9 — Karim Said- كريم سعيد (@KarimSaid) May 14, 2021

وأحرز الكرتي، هدف التقدم للفريق المغربي، في الدقيقة 35، بعد رأسية من أيوب الكعبي ارتدت من القائم، ليكملها الكرتي في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف، وأظهرت الإعادة صحة الهدف.

واحتج لاعبو الوداد بشدة على الحكم، وطالبوه باحتساب الهدف، لكنه أصر على إلغائه وطالب بدوره بمواصلة اللعب.

ولم يكن بمقدور الحكم مراجعة اللقطة المثيرة للجدل بالاستعانة بتقنية الفيديو "فار"، لأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر عدم استخدام التقنية في مباريات ربع نهائي دوري الأبطال.

📹 ملخص المباراة:



هدفان وفرص عديدة في تعادل مولودية الجزائر والوداد... أهم لقطات المباراة 👇#TotalCAFCL | #MCAWAC l @WACofficiel l @mcalgerdoyenpic.twitter.com/u4vqVDguMQ — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 14, 2021

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وسيلتقي الفريقان إيابا في الدار البيضاء، في الـ22 من الشهر الجاري، لتحديد المتأهل منهما للدور نصف النهائي.

المصدر: مواقع التواصل