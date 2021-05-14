شاهد.. أهداف مباراة الزمالك وضيفه إنبي
تغلب نادي الزمالك على ضيفه إنبي (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ووقع على ثلاثية "الفارس الأبيض" كل من المهاجم يوسف إبراهيم أوباما، والهاجم المغربي أشرف بنشرقي، والمدافع محمود علاء، في الدقائق (4، 35، 45) على الترتيب.
انبي 0 × 1 الزمالك / هدف أوباما⚽️🎥— Tamer Swelam (@swelam_tamer) May 14, 2021
أوباما يحرج جمهور الزمالك 👌🌚😂 pic.twitter.com/u8y1zWJT0C
انبي 1 × 3 الزمالك | هدف محمود علاء⚽️🎥— Tamer Swelam (@swelam_tamer) May 14, 2021
مش بقولكم راجل بركة 😌😂 pic.twitter.com/wFkAG4vZeC
بينما سجل المدافع رامي صبري هدف إنبي الوحيد من ضربة جزاء، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على إستاد القاهرة الدولي.
انبي 1 × 2 الزمالك | هدف بن شرقي⚽️🎥 pic.twitter.com/HolRxQeERw— Tamer Swelam (@swelam_tamer) May 14, 2021
وعزز الزمالك صدارته للدوري، برصيد 48 نقطة، مبتعدا بفارق 7 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي الأهلي، الذي لعب ثلاث مباريات أقل.
في المقابل، يشغل إنبي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة.
المصدر: RT