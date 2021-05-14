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شاهد.. أهداف مباراة الزمالك وضيفه إنبي

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة الزمالك وضيفه إنبي
twitter/zscofficial
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تغلب نادي الزمالك على ضيفه إنبي (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية "الفارس الأبيض" كل من المهاجم يوسف إبراهيم أوباما، والهاجم المغربي أشرف بنشرقي، والمدافع محمود علاء، في الدقائق (4، 35، 45) على الترتيب.

بينما سجل المدافع رامي صبري هدف إنبي الوحيد من ضربة جزاء، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على إستاد القاهرة الدولي.

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وعزز الزمالك صدارته للدوري، برصيد 48 نقطة، مبتعدا بفارق 7 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي الأهلي، الذي لعب ثلاث مباريات أقل.

في المقابل، يشغل إنبي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة.

المصدر: RT 

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