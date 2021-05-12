حارس الزمالك يتلقى عرضا من الخليج

أفادت تقارير صحفية بأن المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك لكرة القدم، تلقى عرضا من أحد الأندية الخليجية للانضمام إليه خلال الموسم المقبل.

وأشارت مواقع محلية مصرية، إلى أن أبو جبل يفضل التريث في اتخاذ قرار حاسم حتى نهاية الموسم الجاري، لحين وضوح الرؤية بشكل كامل فيما يتعلق بفرص مشاركته مع الزمالك.

إقرأ المزيد

وفي حال استمرار جلوس أبو جبل على دكة البدلاء وفقدان مكانه في التشكيلة الأساسية، سيكون قراره بالرحيل عن الزمالك على سبيل الإعارة إلى الخليج لرغبته في اللعب بشكل مستمر لضمان تواجده مع منتخب بلاده.

وشارك أبو الجبل في التمارين الجماعية للزمالك، اليوم الثلاثاء، عقب شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك استعدادا لمواجهة ضيفه إنبي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط على وصيفه الأهلي، الذي لعب مباراتين أقل.

المصدر: RT