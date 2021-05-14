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شاهد.. مهاجم موناكو يهدر فرصة هدف "بغرابة"

الرياضة

شاهد.. مهاجم موناكو يهدر فرصة هدف
twitter/MatchTV
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أهدر الألماني كيفن فولاند مهاجم نادي موناكو فرصة سهلة لتسجيل هدف "بإعجوبة" في مرمى فريق الدرجة الرابعة، روميي فاليير، أمس الخميس، في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

وتلقى كيفن فولاند كرة على طبق من ذهب من زميله المهاجم الفرنسي وسام بن يدر، لكن الألماني سددها في العارضة لتذهب خارج أرض الملعب، وسط ذهول بن يدر.

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ولحسن حظ فولاند (28 عاما) أنه ارتكب هذه الهفوة الكبيرة أمام فريق مغمور خسر بهدف مقابل خمسة، ولكن عليه التركيز في المباراة النهائية لأنها ستكون أمام حامل اللقب العملاق باريس سان جيرمان، الذي تغلب على مونبلييه بركلات الترجيح، يوم الأربعاء الماضي.

ويبحث موناكو عن لقبه الأول منذ عام 1991، والسادس في تاريخ المسابقة.

المصدر: وكالات

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