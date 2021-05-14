شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا على نفسه بطريقة "كوميدية"

شهدت الجولة الـ33 قبل الأخيرة من الدوري الهولندي لكرة القدم، بين فريق آيندهوفن وضيفه زفوله (4-2)، تسجيل هدف بطريقة "كوميدية" في مرمى الضيوف.

وارتكب حارس مرمى زفوله، إكزافير موس، خطأ ساذجا، أسفر عن هدف التقدم لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة 22، عندما فشل في ترويض كرة سهلة أعادها له أحد زملائه في خط الدفاع، لتذهب إلى داخل المرمى. ومن ثم تلقت شباك الحارس ثلاثة أهداف أخرى متتالية، مقابل هدفين متأخرين للضيوف.

«ПСВ» вчера без проблем обыграл «Зволле», но первый мяч стоит особого внимания 🤓



Вратарь явно пихает защитнику, но кто накосячил на самом деле? 🤔 pic.twitter.com/iwyeVrqagZ — Матч ТВ (@MatchTV) May 14, 2021

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يذكر أن فريق أياكس أمستردام يتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 85 نقطة، وحسم اللقب لصالحه مبكرا، بينما يحتل فريق آيندهوفن مركز الوصافة برصيد 71 نقطة، في حين يشغل زفوله المركز الثالث عشر على سلم الترتيب، برصيد 35 نقطة.

المصدر: "twitter /MatchTV"