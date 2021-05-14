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كلوب يعلق على لقطته "المهينة" مع ماني (فيديو)

الرياضة

كلوب يعلق على لقطته
Reuters
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قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إنه لا توجد مشكلة بينه وبين ساديو ماني، رغم رفض المهاجم السنغالي مصافحته بعد الفوز 4-2 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، أمس الخميس.

وتجاهل ماني، الذي شارك كبديل في الدقيقة 74، يد كلوب الممدودة لمصافحته بعد نهاية المباراة.

وسارع كلوب للتقليل من الأمر بعد سؤاله عن الواقعة التي نقلتها كاميرات التلفزيون.

وأوضح المدرب الألماني "لا توجد مشكلة. اتخذت قراري بالأمس بإشراك ديوغو جوتا (في التشكيلة الأساسية بدلا من ماني). في المعتاد كنت سأشرح الأمر لكن لا يوجد وقت لذلك. الأمور على ما يرام".

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وأكمل: "اللاعبون اعتادوا أن أشرح لهم الأمور ولم أفعل ذلك. لا يوجد وقت، انسوا الأمر. هذا ما حدث. الأمور على ما يرام".

المصدر: رويترز

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