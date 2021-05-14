شاهد.. ماني يحرج مدرب ليفربول بعد لقاء مانشستر يونايتد

وضع نجم نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، مدربه الألماني يورغن كلوب، في موقف محرج، بعدما رفض مصافحته عقب نهاية مباراة "الريدز" ومضيفه مانشستر يونايتد، أمس الخميس.

وفضل كلوب الإبقاء على ماني في مقاعد البدلاء، وانتظر حتى الدقيقة 74 ليقحمه مكان البرتغالي جوتا.

"There is no problem there..." 👀



Jurgen Klopp explains why Sadio Mane refused to shake his hand at FT at Old Trafford pic.twitter.com/2v5ZTa9J1z — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 13, 2021

والتقطت الكاميرات بعد نهاية المباراة، كلوب وهو يتوجه إلى ماني لمصافحته، لكن الأخير تجاهل يد مدربه الممدودة وواصل طريقه إلى غرفة تبديل الملابس.

🎥 | Jurgen Klopp and Sadio Mane after the match. 😬 pic.twitter.com/tBUq2q8sDZ — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) May 13, 2021

وخرج ليفربول بثلاث نقاط غالية من أرض مضيفه مانشستر يونايتد، عقب تغلبه عليه بأربعة أهداف لاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ34 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع فريق المدرب الألماني كلوب، رصيده إلى 60 نقطة من 35 مباراة في المركز الخامس، خلف تشيلسي الرابع (64 نقطة من 36 مباراة)، وليستر سيتي الثالث (66 من 36).

المصدر: championat.com