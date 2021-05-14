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شاهد.. ماني يحرج مدرب ليفربول بعد لقاء مانشستر يونايتد

الرياضة

شاهد.. ماني يحرج مدرب ليفربول بعد لقاء مانشستر يونايتد
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وضع نجم نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، مدربه الألماني يورغن كلوب، في موقف محرج، بعدما رفض مصافحته عقب نهاية مباراة "الريدز" ومضيفه مانشستر يونايتد، أمس الخميس.

وفضل كلوب الإبقاء على ماني في مقاعد البدلاء، وانتظر حتى الدقيقة 74 ليقحمه مكان البرتغالي جوتا.

والتقطت الكاميرات بعد نهاية المباراة، كلوب وهو يتوجه إلى ماني لمصافحته، لكن الأخير تجاهل يد مدربه الممدودة وواصل طريقه إلى غرفة تبديل الملابس.

وخرج ليفربول بثلاث نقاط غالية من أرض مضيفه مانشستر يونايتد، عقب تغلبه عليه بأربعة أهداف لاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ34 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع فريق المدرب الألماني كلوب، رصيده إلى 60 نقطة من 35 مباراة في المركز الخامس، خلف تشيلسي الرابع (64 نقطة من 36 مباراة)، وليستر سيتي الثالث (66 من 36).

المصدر: championat.com

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