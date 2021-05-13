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دجوكوفيتش يصعد إلى ربع نهائي دورة روما

الرياضة

دجوكوفيتش يصعد إلى ربع نهائي دورة روما
Reuters
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تأهل المصنف أولا عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى ربع نهائي دورة روما للتنس، رابعة دورات الماسترز، بفوزه على الإسباني، أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، بـ 6-2، و6-1، اليوم الخميس.

واحتاج دجوكوفيتش، حامل لقب روما خمس مرات آخرها العام الماضي، إلى ساعة و10 دقائق لإقصاء المصنف 48 عالميا، في ملعب "فورو إيتاليكو"، الذي استقبل 25 بالمئة من قدرته الاستيعابية الجماهيرية، بعد بداية خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وهي المواجهة الأولى بين الصربي وزميله الإسباني في التمارين.

وعبر الصربي ابن الـ33 عاما عن سعادته بعودة الجماهير قائلا: "لم يكن جيدا فحسب، بل رائعا. اشتقت للجماهير"، وتابع "من الجميل رؤيتهم يعودون".

وضرب دجوكوفيتش، الفائز بـ18 لقبا كبيرا في بطولات غراند سلام، موعدا في ربع النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الفائز على الإيطالي ماتيو بيريتيني، بمجموعتين دون رد 7-6، و6-2.

المصدر: وكالات

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