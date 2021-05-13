رسميا.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي من إسطنبول التركية إلى بورتو البرتغالية، بسبب مخاوف "كوفيد-19".

وكان من المفترض إقامة النهائي في ملعب "أتاتورك" الأولمبي في إسطنبول، لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على "القائمة الحمراء" لسفر مواطنيها يوم الجمعة الماضي، واستبعدت بالفعل فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة.

وسيقام الآن النهائي في ملعب "دراغاو" الخاص بنادي بورتو.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول، التي كان مقررا لها استضافة نهائي 2020، لكن تسببت تداعيات جائحة كورونا في أن تستكمل البطولة بشكل استثنائي في البرتغال، بعد توقف دام عدة أشهر.

المصدر: رويترز