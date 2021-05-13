جئنا لرفع علم فلسطين.. جماهير سيلتك تدعم القضية الفلسطينية وتهاجم فريقها (صور)

وضعت جماهير سيلتك الإسكتلندي، أمس الأربعاء، أعلام فلسطين في مدرجات ملعب فريقها، قبل مباراة سان جونستون في الدوري المحلي لكرة القدم، لإبراز دعمها للقضية الفلسطينية.

وسمح لبعض المشجعين بدخول الملعب قبل المباراة، لوضع لافتات لوداع قائد سيلتك، سكوت براون، الذي خاض أمس مباراته الأخيرة مع الفريق، لكن بدلا من ذلك، وضعت الجماهير أعلام فلسطين في المدرجات دعما للقضية الفلسطينية.

It may be an empty stadium but Celtic fans are still showing support for Palestine ahead of tonight’s game. pic.twitter.com/fRaJPBqGoe — FootballFunnys (@FootballFunnnys) May 12, 2021

الغرين بريغاد الخاصه بتشجيع نادي سيلتيك قامت بتزين مدرجات سيلتيك بارك بالاعلام الفلسطينية قبل اخر مباراة في الدوري.🇵🇸🇵🇸@FaisalAboHaimd@Celtic_Arpic.twitter.com/onMersgSYW — محمد السعدي 🇵🇸🇶🇦 (@DRMOHDALSA3DI) May 12, 2021

جمهور نادي سيلتك الاسكتلندي كالعادة 💚💚💚. pic.twitter.com/rkyjzlmaS7 — Mohammed ALHabib 🇵🇸. (@MAhabib06) May 12, 2021

وانتقد نادي سيلتك هذا السلوك، حيث أصدر بيانا شدد فيه على رفضه هذا الأمر، وقرر إيقاف كل من فعل ذلك.

لترد رابطة مشجعي سيلتك على بيان النادي ببيان آخر، جاء فيه: "التواجد في الملعب كان لوداع قائد الفريق ورفع علم فلسطين الذي تفتخر الجماهير برفعه دائما على مر العصور".

وأضافت الرابطة: "الإدارة ابتعدت عن قيم النادي، وأخيرا تركنا تذكارا لموت صديقنا الفلسطيني مشجع الفريق (صلاح عجرمة) الذي توفي الشهر الماضي".

وبحسب بيان الرابطة، فإن صلاح عجرمة، المشجع الفلسطيني لسيلتك، قابل سكوت براون قائد الفريق في عام 2012 رفقة بعض اللاجئين الفلسطينيين في اسكتلندا.

المصدر: وكالات