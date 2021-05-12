نيمار يثير الجدل بشأن مصير رونالدو

أثار نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، جدلا واسعا بشأن مستقبل مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعدما صرح بأنه يرغب في اللعب مع النجم البرتغالي.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أود أن ألعب مع كريستيانو رونالدو، لقد لعبت بالفعل مع لاعبين رائعين مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي، لكنني لم ألعب مع رونالدو بعد".

وتأتي تصريحات نيمار بعد أسبوع من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، حيث قضى بذلك النجم البرازيلي على آمال كل الأندية الراغبة في ضمه، وهو ما يعني أيضا أن نيمار قد ينهي مسيرته الاحترافية في أوروبا في الفريق الفرنسي، إذ سيكمل عامه الـ33 عند انتهاء عقده الجديد.

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في المقابل، فمع تأزم وضع رونالدو وناديه يوفنتوس الإيطالي، الذي قد يفشل في الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قد تكون وجهة النجم البرتغالي العاصمة الفرنسية.

ويرغب "الدون" البالغ عمره 36 عاما، في خوض تجربة أوروبية أخيرة، قبل اعتزاله اللعب، وعلى الورق، تبدو تجربة باريس سان جيرمان الأكثر واقعية من الناحية المادية والمهنية أيضا، حيث ستفتح له الباب للتتويج بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وحصد مزيد من الألقاب على اعتبار أن النادي الباريسي يهيمن بشكل شبه مطلق على المسابقات المحلية.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس صيف العام المقبل، وهو ما يعني أن الفريق الإيطالي قد يسمح برحيل نجمه في حال توصله بعرض مغر حتى لا يتركه يغادر مجانا في 2022.

المصدر: ديلي ميل"