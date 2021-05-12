القصة الكاملة لصورة صلاح في القدس وسجدته الشهيرة في تل أبيب (صور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، في مصر وفي بعض البلدان العربية، بصورة نشرها نجم نادي ليفربول ومنتخب "الفراعنة"، محمد صلاح عبر حسابه في "تويتر".

ونشر صلاح صورة التقطها قبل أعوام خلت، أثناء زيارته للمسجد الأقصى في القدس، وأتبعها بتغريدة عبر من خلالها عن تضامنه مع القضية الفلسطينية بقوله: "أدعو جميع قادة العالم، بمن فيهم رئيس وزراء البلد الذي كان موطنا لي طيلة السنوات الأربع الماضية (إنجلترا)، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل".

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson — Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021

وأثارت هذه الصورة العديد من التساؤلات، حول تاريخ التقاطها وسبب تواجد صلاح في حرم المسجد الأقصى.

تاريخ التقاط الصورة والسجدة الشهيرة لصلاح

التقط صلاح هذه الصورة في السادس 6 من أغسطس 2013، بعد مشاركته مع فريقه حينها بازل السويسري في مباراة ضد مضيفه مكابي تل أبيب، ضمن إياب الدور التمهيدي الأخير لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح في تلك المباراة أساسيا وسجل هدفا احتفل به بطريقة خاصة، حيث قام بالسجود في أرض الملعب.

سجدة محمد صلاح في تل ابيب بعد تسجيل هدف في فريق مكابي #Respect#Med_salah#Tunisiapic.twitter.com/NbZcpFmF2i — Med Amine (@amiine_edward) August 6, 2013

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 3-3، ليتأهل فريق بازل إلى الدور المقبل من دوري الأبطال في حين ودع مكابي المسابقة.

المصدر: وكالات