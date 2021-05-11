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شاهد.. نجم تشيلسي يصلي في أحد مساجد لندن

الرياضة

شاهد.. نجم تشيلسي يصلي في أحد مساجد لندن
Reuters /BURNLEY
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يحرص الفرنسي نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، على أداء فروض الدين الإسلامي بانتظام، وشوهد في العديد من المرات يقوم بالحج والعمرة في الأراضي المقدسة بمكة المكرمة.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، قال نشطاء إنه لكانتي (30 عاما) أثناء تأديته صلاة التهجد في أحد مساجد لندن.

 

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي 

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