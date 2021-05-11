شاهد.. نجم تشيلسي يصلي في أحد مساجد لندن

يحرص الفرنسي نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، على أداء فروض الدين الإسلامي بانتظام، وشوهد في العديد من المرات يقوم بالحج والعمرة في الأراضي المقدسة بمكة المكرمة.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، قال نشطاء إنه لكانتي (30 عاما) أثناء تأديته صلاة التهجد في أحد مساجد لندن.

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نجم تشيلسي الفرنسي نغولو كانتي يؤدي الصلاة في أحد المساجد خلال شهر رمضان ، تقبل الله 🙏💙pic.twitter.com/zijqp8tJMK — E P L W O R L D (@EPLworld) May 10, 2021

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي