شاهد.. نجم تشيلسي يصلي في أحد مساجد لندن
Reuters /BURNLEY
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يحرص الفرنسي نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، على أداء فروض الدين الإسلامي بانتظام، وشوهد في العديد من المرات يقوم بالحج والعمرة في الأراضي المقدسة بمكة المكرمة.
وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، قال نشطاء إنه لكانتي (30 عاما) أثناء تأديته صلاة التهجد في أحد مساجد لندن.
🎥 - متداول |— E P L W O R L D (@EPLworld) May 10, 2021
نجم تشيلسي الفرنسي نغولو كانتي يؤدي الصلاة في أحد المساجد خلال شهر رمضان ، تقبل الله 🙏💙pic.twitter.com/zijqp8tJMK
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي