البطل "الأصهب" يسحب البساط من تحت الأسطورة محمد علي أمام أكثر من 70 ألف متفرج وفي زمن كورونا.. فيديو

شهد نزال البطل المكسيكي ساول ألفاريز ومتحديه البريطاني بيلي جو سوندرز حامل حزام بطل العالم (WBO) حضور جماهير غفيرة في الولايات المتحدة، رغم جائحة كورونا.

واحتشد 73 ألف و126 متفرجا في مدرجات ملعب "الكاوبيوز أو AT&T Stadium" في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية، وهـو ملعب نادي كرة القدم الأمريكية دالاس كاوبويز، وهو ملعب مقبب أي بسقف يغلق، ليحطم هذا النزال الرقم القياسي من حيث الحضور الجماهيري للملاكمة في القاعات المغلقة، الذي صمد لمدة 43 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 1978، حضر 63352 متفرجا المواجهة الثأرية بين أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي وليون سبينك، في نيو أورلينز.

واختار المنظمون المكان والوقت المثاليين لمثل هذا الحدث الكبير، فقد جاء عشية عيد "سينكو دي مايو" وهو أحد العيدين الوطنيتين الرئيسيتين في المكسيك، وتعيش جالية كبيرة من المكسيكيين في ولاية تكساس، وسمحت السلطات المحلية بملء المدرجات من دون أي قيود.

وسارع المشجعون لشراء التذاكر من الأيام الأولى للمبيعات، وتوقع المنظمون حضور حوالي 70 ألف متفرج، وبالفعل تم بيع 73126 تذكرة.

ولم يخيب ساؤول ألفاريز بطل العالم للوزن المتوسط، وفقا للمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA)، آمال الجماهير المكسيكية، فقد أسقط متحديه بيلي جو سوندرز، بالضربة الفنية القاضية، ليلحق به الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية، وينتزع حزام منظمة الملاكمة العالمية (WBO).

🇲🇽 Otro día en la oficina.

🇺🇸 Another day at the office. #CaneloSaunderspic.twitter.com/AUdlFdEvWC — Canelo Alvarez (@Canelo) May 9, 2021

It's not easy holding all of those belts. 😅👑#CaneloSaunderspic.twitter.com/LzUA0fjbT6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 10, 2021

إقرأ المزيد

ويسعى ساؤول ألفاريز الملقب بـ"كانيلو" إلى انتزاع حزام الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) من الملاكم الأمريكي كاليب بلانت الذي لم يتعرض لأي هزيمة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، وذلك في النزال المرتقب بينهما، في سبتمبر المقبل، ليصبح بطل العالم المطلق للملاكمة.

المصدر: وكالات