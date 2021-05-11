مايويذر يمنح كونور ماكغريغور فرصة للثأر

يخطط الملاكم الأمريكي الأسطوري فلويد مايويذر خوض مواجهة ثانية "ثأرية" ضد الإيرلندي كونور ماكغريغور بطل "UFC" للفنون القتالية المختلطة سابقا، وذلك وفقا لمصدر مقرب من الأمريكي.

ونقل موقع "The Sun" عن مصدر مقرب من مايوير، قوله: "بعد النزال ضد لوغان بول، يرغب فلويد بشدة في الفوز على شقيقه جيك أيضا. وفي العام المقبل، يأمل في مواجهة كونور ماكغريغور ".

يذكر أن فلويد مايويذر، بطل العالم السابق في الوزن المتوسط، فاز على متحديه كونور ماكغريغور، بالضربة الفنية القاضية، في الجولة العاشرة من نزال بالملاكمة جمعهما، يوم الأحد 27 أغسطس 2017، في مدينة لاس فيغاس بمقاطعة كلارس في ولاية نيفادا الأمريكية.

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ودخل ذلك النزال، الذي وصف بـ"نزال القرن"، التاريخ من أوسع أبوابه، كونه الأول من نوعه الذي يجمع أسطورتين في رياضتين مختلفتين، كما يعد الأغلى في التاريخ، إذ حصل البطلان على جوائز مالية ضخمة نحو (75 مليون دولار للبطل الإيرلندي، و100 مليون دولار للملاكم الأمريكي)، ووصلت إيرادات النزال إلى مليار دولار.

ومن المنتظر أن يواجه فلويد مايويذر (44 عاما) متحديه لوغان بول يوم 6 يونيو المقبل.

بينما يستعد كونور ماكغريغور (32 عاما) لخوض النزال "الثأري" الثالث ضد الأمريكي داستن بوارييه يوم 10 يوليو المقبل، في مدينة لاس فيغاس، وذلك ضمن دورة "UFC 264" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

المصدر: وكالات