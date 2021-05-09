الكشف عن مصير زيدان مع ريال مدريد

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الأحد أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد حدد موقف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من الاستمرار في قيادة الفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان سيجلس مع إدارة النادي التي تثق به بعد انتهاء الموسم لتقييم كل شيء وحسم القرار النهائي في مستقبله.

ولم يجر ريال مدريد حتى الآن أي اتصال بأي مدرب محتمل كبديل لزيدان البالغ 48 عاما، من الثلاثي الذين ارتبطوا بتدريب الفريق في الأشهر الماضية، وهم الألماني يواخيم لوف ونجم الفريق السابق راؤول غونزاليز والإيطالي ماسيميليانو أليغري.

Real Madrid have not spoken to any other managerial candidates about replacing Zinedine Zidane and believe he will be at the club next season. https://t.co/dEQlAGym5e — AS English (@English_AS) May 9, 2021

إقرأ المزيد

وبحسب الصحيفة الشهيرة، لا نية للمدرب الفرنسي الرحيل الصيف المقبل، علما أن عقده مع النادي ينتهي في نهاية الموسم المقبل وتحديدا في 30 يونيو 2022.

ويأمل زيدان في أن يكون هناك تغيير في الفريق مع صفقات قوية مثل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وربما إيرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

المصدر: صحيفة "آس" الإسبانية