صفعة أخرى لريال مدريد بعد الخروج الأوروبي

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تمرينات ريال مدريد عقب توديعه لدوري أبطال أوروبا بـ48 ساعة غاب عنها الثلاثي فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور وسيرخيو راموس.

وتركت الهزيمة أمام تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد في حالة هشة، على الرغم من أن العملاق الإسباني ليس لديه وقت للتفكير في خيبة أمله القارية لأن إشبيلية في انتظارهم ضمن منافسات الدوري الإسباني هذا الأسبوع.

لقد واجهوا مشكلة أخرى بسبب غياب سيرخيو راموس وفينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي عن التدريبات الجمعة، حيث عمل الثلاثي في ​​صالة الألعاب الرياضية بعيدا عن بقية المجموعة.

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وفي الوقت نفسه، لن يلعب رفائيل فاران ضد إشبيلية، بينما تم استبعاد داني كارباخال ولوكاس فاسكيز حتى نهاية الموسم، ليخوض ريال مدريد الفترة الحاسمة في الليغا دون عدد من اللاعبين الأساسيين.

ويقدر غياب فاران بحوالي 10 أيام بعد تعرضه لإصابة في المواجهة أمام أوساسونا، رغم أنه عمل في صالة الألعاب الرياضية الجمعة.

ومن المتوقع أن يكون المدافع الفرنسي متاحا للمباراة القادمة مع غرناطة بعد مواجهة إشبيلية، على الرغم من أن غيابه يعني أن زيدان سيضطر إلى البحث عن بديل.

يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة وبالتساوي مع برشلونة صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطتين خلف المتصدر أتلتيكو مدريد.

المصدر: Marca