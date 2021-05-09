شاهد.. حارس مرمى يحرج غريمه بهدف "غير متوقع"

خطف هدف لحارس المرمى الأضواء في مباراة بالدوري الكوري لكرة القدم جمعت بين فريقي "جانجنيونج" و"تشونج جو".

وأراد تشول كيم حارس مرمى "جانجنيونج" ضرب الكرة بعيدا من منطقة الجزاء الخاصة به، لكنه سددها بشكل جيد، ما أدى إلى ارتباك حارس المرمى المنافس، أمام الكرة وهي تطير فوق رأسه لتدخل شباكه معلنة عن هدف مخجل له من خلف ظهره، تحت صيحات المعلقين الكوريين.

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ولم يساعد هدف الحارس كيم فريقه على الفوز، إذ ارتد فريق "تشونج جو" واستعادوا التقدم بهدف ثان وانتزاع الفوز بنتيجة 2-1.

ويحتل "جانجنيونج" المركز قبل الأخير في ترتيب فرق دوري الدرجة الثالثة الكوري، بينما يحتل "تشونج جو" المركز الثامن.

المصدر: eurosport.ru