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شاهد.. لاعب قصير القامة يعيد سيناريو هدف مارادونا الأسطوري "يد الله"

الرياضة

شاهد.. لاعب قصير القامة يعيد سيناريو هدف مارادونا الأسطوري
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في مباراة بالدوري الماليزي جمعت بين فريقي إف سي كوالالمبور ويو آي تي ​​إم، أنقذ المهاجم شكور آدان فريق العاصمة من الهزيمة بيده العارية، على طريقة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وسجل فريق "يو آي تي ​​إم" في الدقيقة 84، قبل أن يأتي الرد في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما قفز آدان أعلى من المدافعين وأرسل الكرة نحو الشباك بجزء محظور من جسده (يده)، ولم يلحظ الحكم المخالفة في حين احتفل اللاعب بهدوء بالهدف.

الهدف يشبه إلى حد بعيد الهدف الأسطوري لمارادونا بلمسة اليد الشهيرة، والتي اشتهرت بـ "يد الله"، عندما سجل منها الهدف الأول والذي ساهم في فوز راقصي التانغو بنتيجة 2-1 على المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة" في مباراة الدور نصف النهائي من كأس العالم عام 1986.

ورغم أن لمسة يد اللاعب الماليزي لم تجلب لفريقه أي كأس، لكنها على الأقل جنبته الهزيمة في مباراة بالدوري المحلي.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي لكل من فريقي كوالالمبور و "يو آي تي ​​إم".

المصدر: eurosport.ru

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