"يويفا" قد ينقل نهائي دوري أبطال أوروبا من اسطنبول إلى لندن خلال 72 ساعة

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إمكانية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من اسطنبول إلى لندن، ويمكن اتخاذ القرار خلال الـ 72 ساعة القادمة، وفقا لصحيفة "التيلغراف" البريطانية.

ووفقا للمصدر، لا يفكر "يويفا" في نقل النهائي الإنجليزي بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي إلى لشبونة أو بودابست، وتبدو العاصمة البريطانية لندن حاليا هي المرشح الوحيد.

ويشار إلى أن احتمال تأجيل المباراة سيسبب مشاكل كبيرة مع شركات النقل التلفزيوني التي تعد من أكبر رعاة البطولة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في وقت سابق أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا الاتحاد الأوروبي إلى نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي إلى إنجلترا "حرصا على سلامة الجماهير نظرا لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا".

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ومن المقرر أن يكون موعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي فسيكون يوم السبت 29 من شهر مايو الجاري.

وسيحتضن المواجهة النهائية للتشامبيونزليغ حتى اللحظة ملعب "أتاتورك الأولمبي" في العاصمة التركية اسطنبول، مع حضور عدد محدود من الجماهير.

ويأتي اختيار المكان تعويضا عن عدم إقامة نهائي نسخة الموسم الماضي على الملعب ذاته بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "وكالات"